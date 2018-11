Grupo tenta explodir caixa eletrônico de banco em Catunda, no interior do Ceará

Segundo a polícia, os criminosos quebraram uma vidraça e tentaram explodir um caixa eletrônico, mas não conseguiram levar o dinheiro. Ainda segundo a Polícia Militar, o grupo agiu rápido e fugiu antes que os policiais chegassem à agência do Bradesco assaltada.

A polícia apurou após investigações de que o grupo disparou tiros contra a sede do Destacamento da Polícia Militar e fugiram em direção ao município de Santa Quitéria, distante 39 quilômetros do local do crime.