Grupo tenta invadir e incendiar os Correios;

Mais uma agência dos Correios, em Fortaleza, vira alvo de ações criminosas. Um grupo tentou invadir e incendiar o prédio dos Correios no Bairro Padre Andrade, na noite desta quinta-feira (22). De acordo com a aecretaria da Segurança do Ceará, antes de fugir, eles deixaram bilhetes com mensagens de apologia ao crime.