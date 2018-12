Guaraciaba do Norte: chuva de 105 milímetros provoca estragos

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado nesse sábado (1º), apontou que entre o início da última sexta-feira (30) e este sábado, o município de Guaraciaba do Norte registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 105 mm. Enquanto isso, em Fortaleza, a fundação registrou 84,4 mm.

