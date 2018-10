Moradores do município de Guaraciaba do Norte, reclamam das constantes quedas no fornecimento de energia elétrica que atinge o local todas as noites. Os moradores relataram que estão sofrendo com a escuridão há cerca de três semanas.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto.

