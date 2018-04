Guaraciaba: ‘pisca-pisca’ na rede de energia do Município faz população pedir explicações a Enel

Os moradores da cidade de Guaraciaba do Norte, distante 320 km de Fortaleza, têm sofrido com oscilações de energia no Município e cobram a Enel, empresa responsável pelo fornecimento do serviço, explicações sobre o “pisca-pisca” na rede elétrica da cidade, como informou o correspondente Diassis Lira na edição desta quarta-feira, 5, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Segundo a população de Guaraciaba, na última segunda-feira, 2, as luzes do Município piscaram, pelo menos, dez vezes. Na terça e na quarta a situação voltou a se repetir. Das 19 horas até às 23h50min, cerca de 12 oscilações ocorreram. Os moradores de Guaraciaba estão apavorados, pois podem ter prejuízos com equipamentos eletrônicos queimados. As empresas da cidade também estão acumulando prejuízos com as constantes quedas do sinal de internet.

Confira mais informações com o correspondente Diassis Lira:

DIASSIS LIRA – “PISCA-PISCA” EM GUARACIABA DO NORTE