Guedes comparecerá a CCJ na quarta-feira da próxima semana

Deputados da base aliada do governo e da oposição chegaram a um acordo para o comparecimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira da semana que vem (3 de abril).

O ministro prestará esclarecimentos a respeito da reforma da Previdência (PEC 6/19). Guedes cancelou sua ida hoje à comissão. Os deputados estavam reunidos para votar requerimento de convocação do ministro, mas com o acordo, o convite será refeito.

O ministro disse, em nota, que espera a designação de um relator para a proposta antes de vir conversar com os parlamentares da CCJ, mas os deputados decidiram que a indicação do relator será feita só depois da vinda de Guedes. Outra audiência pública prevista para esta semana, com juristas, também foi adiada para quinta-feira da semana que vem.

COM AGÊNCIA CÂMARA