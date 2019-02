Guedes e Maia reúnem-se hoje à tarde no Ministério da Economia

Posted on

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, terá reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira, 5, às 15h, em Brasília.

Eles devem discutir as propostas de reforma da Previdência e de ajuste fiscal.

Na segunda-feira, 4, segundo a Agência Brasil, na primeira sessão do Congresso Nacional, Maia afirmou que serão prioritários temas como as reformas da Previdência e tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência e o combate à corrupção.

Segundo o parlamentar, o custo deficitário dos sistemas previdenciários estatais é um dos principais responsáveis pelo desequilíbrio nas contas públicas – por razões como as mudanças no mercado de trabalho e o aumento da expectativa de vida.