Guedes fará reuniões com lideranças para discutir a Previdência

Posted on

O ministro da Economia, Paulo Guedes, acertou com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que fará encontros semanais com parlamentares para discutir a reforma da Previdência e a agenda econômica pós-reforma.

Ficou acertado que, já na semana que vem, os líderes dos principais partidos formarão grupos de 10 a 15 parlamentares para Guedes receber no ministério, a cada dia. A agenda deve começar por PSL, PSD e PSDB.

Guedes vai pedir celeridade na reforma e defenderá que o Brasil precisa de R$ 1 trilhão da previdência, além de mostrar a agenda planejada pela pasta para após a aprovação da reforma.