Há déficit financeiro em quase todos os municípios que têm regime próprio de previdência, afirma José Irineu

“O que se arrecada pode até ser que hoje cubra as despesas de quem tá se aposentando, mas a tendência é que vai acontecer um déficit nesses municípios onde o poder público vai sempre complementar, ou seja, aquilo que foi arrecadado e que for mantido no fundo, não vai ser suficiente para pagar as aposentadorias”, afirma José Irineu Carvalho, consultor econômico e financeiro da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Aprece.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior). Durante a entrevista, o consultor complementa: “Do jeito que está hoje, existe uma projeção que todos venham a ter problemas no futuro”.

Quando questionado se a Aprece já tem dimensão do impacto dessa Reforma da Previdência na vida dos servidores municipais, José Irineu afirma que, na verdade, o que a entidade tem procurado interpretar é principalmente a repercussão no regime próprio de previdência, uma vez que, dos 184 municípios, 65 que tem regime próprio e cerca de 119 estão no regime geral.

Segundo José Irineu o impacto maior para os municípios seria os do regime próprio, porque hoje há uma alíquota de 11% para recolher para os fundos próprios de previdência do servidor. No entanto, existe a expectativa de que esse valor suba para 14%, podendo chegar até 28%.

O jornalista Beto Almeida questiona se, com a Reforma da previdência, os municípios que tem seu regime próprio podem se tornar mais atraentes para os servidores, uma vez que algumas alíquotas tendem a ser menores. No entanto, José Irineu, consultor econômico da Aprece, explica que, apesar das alíquotas serem superiores no regime próprio, a Reforma buscará um equilíbrio, então os servidores do regime próprio também terão sua aposentadoria retardada e terão que contribuir mais.

Você pode acompanhar a entrevista também clicando no player abaixo: