Haddad apela novamente ao PDT e diz que gesto de Ciro pode ser decisivo para virada

Candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad fez um último apelo à cúpula nacional do PDT por um aceno público e enfático de Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nas eleições presidenciais deste ano, à sua candidatura e contra seu adversário no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas de intenção de votos.

Ainda segundo a coluna Painel do Jornal Folha de São Paulo, em telefonema na tarde dessa quarta, 24, para Carlos Lupi, presidente do PDT, Haddad rogou pela unidade da esquerda, citou riscos à pauta progressista e disse que um gesto do PDT teria significado histórico. Ciro, que foi para a Europa após o primeiro turno, chegará no Brasil nesta sexta, 26, e vai avaliar novo posicionamento. Na conversa com Lupi, Haddad demonstrou otimismo com as pesquisas desta semana e reforçou que o aceno de Ciro seria crucial para uma virada.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo