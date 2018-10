Haddad busca atrair irmãos Ferreira Gomes para seu palanque no CE

O candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad chegou na noite dessa sexta-feira em Fortaleza, onde participou de evento com ativistas digitais. Haddad procura se reunir com o senador eleito Cid Gomes, em busca de sua presença e de Ciro Gomes em palanque.

Na manhã deste sábado (20), Haddad fará ato público de campanha em Fortaleza. No mesmo dia, ele visita mais duas cidades cearenses, Juazeiro do Norte e Crato. A participação de Cid nos eventos no estado deve depender do resultado da reunião.

A previsão é de que o senador eleito participe de um ato em apoio a Haddad em Sobral, berço político dos Gomes, neste sábado, mas sem a participação do presidenciável.

O governador do Ceará reeleito, Camilo Santana (PT), fez campanha tanto para Ciro quanto para Haddad no primeiro turno. Agora completamente concentrado no petista, Camilo acompanhará Haddad nas agendas pelo estado no fim de semana.

O encontro com Cid tem como pano de fundo a difícil situação de Haddad, até o momento, no segundo turno. Segundo o Datafolha de quinta (18), a dez dias da eleição, Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, contra 41% para Haddad.

Uma manifestação pública de apoio de Ciro e Cid poderia ajudar Haddad. O Datafolha apontou que 31% dos eleitores do PDT pretendem votar em Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Ciro foi o candidato a presidente mais votado no Ceará, com quase 2 milhões de votos. Haddad ficou em segundo no estado (1,6 milhão de votos), seguido por Bolsonaro (1 milhão de votos).