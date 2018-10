Haddad ‘cobra’ apoio de Ciro: ‘Até minha mulher está com ciúmes do Ciro’

Em passagem pelo Recife para um ato de campanha com militantes na Praça do Carmo, nesta quinta-feira (25), o candidato à presidência da República Fernando Haddad (PT) mais uma vez acenou para Ciro Gomes (PDT) – terceiro lugar na disputa do primeiro turno – pedindo para que o pedetista declare apoio à sua candidatura. “Com o Ciro fica mais fácil”, declarou o presidenciável.

Haddad disse que ainda espera um apoio de Ciro Gomes que está viajando e volta da Europa na próxima sexta-feira (26). “Até minha mulher está com ciúmes do Ciro de tanto aceno que eu faço para ele”, disse o petista mostrando esperança em ainda receber apoio explícito do ex-governador do Ceará.

“Se tem aresta, é hora de colocar de lado, depois a gente se acerta, se tiver que falar alguma coisa depois a gente fala. Mas o risco é claro e com o Ciro fica mais fácil, vamos virar”, disse em entrevista coletiva.

Na última segunda-feira (22), em entrevista no programa Roda Viva, Haddad afirmou que espera um aceno de Ciro de onde ele estiver. “Esperava e espero que Ciro dê um alô de onde ele estiver. Precisamos ganhar a eleição e governar juntos pelo Brasil”, afirmou.

A três dias do segundo turno da eleição presidencial, o candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) escolheu o Recife para sediar a reta final da campanha. “É simbólico Haddad finalizar a campanha em Pernambuco, terra natal do ex-presidente Lula”, disse o presidente estadual do PT, Bruno Ribeiro.

Com informação do UOL