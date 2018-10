Haddad obteve 70,93% dos votos validos contra 29.07% no Ceará

O petista Fernando Haddad foi o mais votado no Ceará na disputa do segundo turno presidencial. O petista recebeu 3.348.322 (70,9%) dos votos, contra 1.372.368 (29,07%) de Jair Bolsonaro.

Em Fortaleza, Haddad liderou com 739.266 (55,61%) votos e Jair Bolsonaro, ficou com 590.033 (44,39%).

Haddad também venceu nos de mais estados nordestinos e no Pará. A maior diferença foi no Piauí, com 76,90% dos votos contra 23,10% de Bolsonaro, seguido pela Bahia onde ele obteve 72,50% dos votos contra 27,50% do presidente eleito. No Maranhão a diferença foi de 72,59% a 27,41%..