Haddad vai acompanhar apuração com correligionários e simpatizantes em hotel

Após votar, pela manhã, o candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, passou o início da tarde com a família no apartamento, em São Paulo. Ele é esperado no final de tarde em um hotel da cidade, onde simpatizantes e correligionários o aguardam para acompanhar a apuração dos votos.

No hotel, foi montado um esquema chamado de “quartel-general” com estrutura para entrevistas coletivas para a imprensa e telefonemas para autoridades.

Pela manhã, Haddad votou acompanhado pela mulher Ana Estela e cumprimentou eleitores que estavam com rosas brancas e vermelhas, além de livros. As flores e os livros fazem parte de uma campanha lançada, na internet, pelos simpatizantes do PT.

Haddad disse estar confirante de que haverá uma “virada” e que ele vencerá o adversário Jair Bolsonaro (PSL). O candidato afirmou que sua confiança se baseia não só nos resultados de pesquisas de intenções de voto, que mostram a redução da diferença entre ele e Bolsonaro, como também no que tem ouvido nas ruas.

O petista começou o dia com um café da amanhã com correligionários em um hotel no bairro Paraíso, na capital paulista. Ele agradeceu o apoio recebido nesta reta final da campanha. De acordo ele, a defesa da liberdade e democracia superará.

AGÊNCIA BRASIL