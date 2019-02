Harmonia do Samba fará Carnaval em Orlando e convida Cláudia Leitte, Léo Santana e Xand Avião

Vai ter bis do Carnaval e será em Orlando. Junto com a produtora Bis Entertainment, o Harmonia do Samba se prepara para a realização do Carna Bis, primeiro Carnaval de Orlando, na Florida. Com a participação de Cláudia Leitte, Léo Santana e Xand Avião, o Harmonia comemora mais um momento especial na carreira durante o evento que acontece no dia 15 de março e será sediado no Hard Rock Orlando – Universal Studios, um dos principais espaços de eventos do mundo onde passaram grande celebridades internacionais como exemplo de Gilberto Santa Rosa, Oscar De Leon, The Killers, Elton John, entre outros.

A proposta é levar para a terra do Mickey a energia singular do Carnaval brasileiro, especialmente de Salvador e, por conta disso, Xanddy convidou atrações que são a cara no Carnaval do nosso Brasil. Somente no Brasil, a banda fará um total de 13 apresentações durante o período do Carnaval, sendo 8 delas em Salvador, passando por Olinda/PE, Porto Seguro, Rio de Janeiro, finalizando a maratona nos EUA, no Carna Bis.