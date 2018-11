Hasselmann propõe fim das férias no meio do ano para Judiciário e Congresso

Mulher mais votada na história do país para a Câmara dos Deputados, jornalista Joice Hasselmann (PSL-SP) defendeu o fim do recesso de meio de ano para o Congresso nacional e o Poder Executivo, durante entrevista nesta quarta-feira (14/11) ao programa CB.Poder.

“O bonitão (parlamentar) chega no meio do ano e tira férias. Não dá. Quero apresentar um projeto para acabar com as férias no meio do ano. Não é só do Congresso, não, do Judiciário também. Porque não dá para ter férias de inverno e de verão”, afirmou a futura parlamentar.

Joice também defendeu uma discussão na Casa para cancelar o aumento de 16% aprovado aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na última semana. “Por mim, eu cortaria tudo”, disse, se referindo aos benefícios usufruídos por servidores do poder Judiciário. Ela entende, no entanto, que uma proposta agressiva sobre esses privilégios não teria sucesso. “Isso não passaria. Ficaria só no discurso. O que eu acho que pode ser feito é propor um corte razoável. Não é questão de merecimento, o Brasil não aguenta pagar todos esses benefícios”, defendeu.