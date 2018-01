Haverá contingenciamento em 2018; não há definição sobre incorporar receita da Eletrobras, diz ministro

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 23, que o governo fará contingenciamento, política econômica de intervenção governamental que estabelece limites à produção, comercialização interna e importação ou exportação de determinado produto, no Orçamento de 2018 após reavaliação de expectativas de receitas e despesas, que incluem a privatização da Eletrobras. Segundo ele, não há definição ainda sobre a incorporação de estimativas de receitas com a Eletrobras em 2018. O ministro reafirmou ainda a jornalistas que o governo não trabalha com a hipótese de a reforma da Previdência ser votada mais ao final do ano.

Com informações da Reuters