Heitor Férrer denuncia atraso nos pagamentos de vigiliantes terceirizados da Ceasa e Detran

O deputado Heitor Férrer (PSB) denunciou, nesta quarta-feira (21), na tribuna da Assembleia, o atraso no pagamento dos salários dos vigilantes terceirizados da Ceasa e do Detran. O parlamentar foi procurado pelo Sindicato dos Vigilantes do Ceará – Sindvigilantes, que afirma que a empresa WS Segurança, que assumiu o contrato de segurança privada desses postos, há dois meses não paga aos trabalhadores o salário nem os benefícios, como vale alimentação e transporte. O sindicato também afirma que a empres a não disponibiliza armamento nem equipamento de proteção.

“Nós estamos sendo porta-voz desses vigilantes que estão trabalhando na Ceasa e no Detran, cumprindo o seu papel, e não estão recebendo pelo que foi trabalhado. Isso é crime. Pode ser que o Estado não tenha pago a empresa, mas a empresa tem que ter capital de giro para pagar aos que lhe servem prestando serviço à empresa pública”, afirmou.

O parlamentar solicitou, via requerimento na Assembleia, informações à Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG sobre o contrato e os pagamentos feitos à WN Segurança.

Com informação da A.I