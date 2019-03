Heitor requer novas agências da Caixa no Ceará e recuperação da agência de Tamboril

O deputado federal Heitor Freire (PSL/CE) esteve reunido em audiência com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães e o Diretor de Habitação, Jair Mahl, na tarde desta terça-feira, 12, em Brasília. Um das principais pautas foi a recuperação da agência do município de Tamboril, explodida em uma ação criminosa no início do mês, além da construção de novas agências para atender a população das cidades de Beberibe, Pentecoste, General Sampaio, Trairi, Apuiarés, entre outras.

Também foi discutida a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Ceará e a instituição para viabilizar novas linhas de crédito, com juros menores e mais facilidades para todos servidores estaduais. O crédito poderá ser usado para construção de casas e o pagamento será descontado em folha.

“Insisti também sobre a volta do programa Minha Casa, Minha vida, já que temos um déficit habitacional enorme no Ceará. O presidente Pedro Guimarães garantiu que os repasses sertão regularizados ainda nessa semana”, endossou o deputado.

ASCOM