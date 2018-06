Hemoce celebra Dia Mundial do Doador e lança nova campanha

O ritmo junino vai embalar os doadores de sangue que comparecerem ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública do Governo do Ceará, nesta quinta-feira (14), às 9 horas. Quem for aos hemocentros do Ceará nesta data em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue vai contar com programação especial. Em Fortaleza, na sede localizada no bairro Rodolfo Teófilo, serviços como maquiagem, corte de cabelo, limpeza de pele, massagem e SPA das mãos serão oferecidos para quem estiver no Hemoce, que lança uma nova campanha de incentivo à doação. A animação ficará por conta da banda Os Transacionais que vai realizar um pequeno show com ritmos juninos.

“Essa é uma data para homenagear os nossos heróis que dedicam tempo e solidariedade para ajudar ao próximo de uma maneira voluntária, altruísta, então eles merecem nosso agradecimento e carinho”, disse Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce. Cerca de 35% dos voluntários que procuram as unidades do hemocentro são pessoas que doam regularmente, pelo menos três vezes por ano.

Nova campanha

Com o objetivo de preparar os estoques de sangue para os períodos de Copa do Mundo, festas juninas e férias, o Hemoce lança também no Dia Mundial do Doador uma nova campanha para incentivar as doações. Com o tema “Quando o Sangue Não Chega, o Jogo Para”, uma alusão ao mundial de futebol que acontece na Rússia, a seleção é formada pelos doadores de sangue que estão convocados a entrar em campo. Desta forma, o Hemoce destaca que a solidariedade é como um jogo de futebol, no qual o time convocado precisa manter o jogo, ou seja, continuar doando para ganhar a partida. O material foi desenvolvido voluntariamente pela agência Flex And Comunicação.

Para a campanha foram criadas peças publicitárias que serão expostas em transporte público, panfletos e cartazes em Fortaleza e no interior do Ceará. A campanha segue até o final de julho e tem como objetivo reforçar o número de doadores. “Esse período de Copa, férias escolares, o número de doações costuma cair, pois é uma época em que as pessoas estão muito voltadas para o futebol, para viagens e, independentemente da data, as doações precisam se manter com o número adequado para atender à demanda dos pacientes”, disse Luciana Carlos, diretora geral do Hemoce.

Hemoce amplia atendimento durante campanha:

No período de campanha, de 14 de junho até 31 de julho, o posto de coleta do Hemoce na Praça Dr. Carlos Alberto Studart, mais conhecida como Praça das Flores, irá ampliar o horário e dias de atendimento a população. A unidade irá abrir de segunda a sábado das 8h às 16h.

Locais para doar:

Em Fortaleza, o Hemoce conta com três pontos fixos, o hemocentro coordenador, o Posto de Coleta no IJF e a unidade na Praça das Flores. No interior do estado, os hemocentros regionais nas cidades de Quixadá, Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte e Sobral fazem o atendimento. Além dos pontos fixos o Hemoce conta com o serviço de coleta externa em que todos os dias uma equipe do órgão vai ao encontro da população.

Doe Vida, Doe Sangue

Para ser um doador de sangue é preciso: estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50kg, ter de 16 a 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e original com foto. Atenção: os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento para menores de 18 anos, disponível para download no site do Hemoce (www.hemoce.ce.gov.br).

Serviço:

Dia Mundial do Doador de Sangue

Dia: 14 de junho, quinta-feira

Horário: 9 horas

Local: Hemoce – Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo, Fortaleza

Com informação da A.I