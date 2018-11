Hemoce coleta mais de 2 mil bolsas de sangue na Semana do Doador

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), unidade da rede pública do Governo do Ceará, comemora e agradece as 2.830 doações de sangue realizadas na Semana do Doador Voluntário de Sangue, que ocorreu entre os dias 19 e 25 de novembro. Durante a campanha, as unidades do Hemoce em Fortaleza e no interior do estado organizou diversas ações para mobilizar os doadores. Fortaleza foi a cidade que recebeu o maior número de doadores. Foram coletadas 1.276 bolsas de sangue nas três unidades do Hemoce (sede, Posto de Coleta no IJF e Posto na Praça das Flores) na capital cearense.

O segundo município com o maior número de coleta de sangue foi Quixadá, registrado 504 bolsas. Na região Norte, a população também se solidarizou com a campanha e compareceram ao Hemocentro de Sobral, que recebeu 454 doações. No Cariri, as unidades do Hemoce em Juazeiro e Crato coletaram 238 e 194 bolsas, respectivamente. Em Iguatu, os doadores também se mobilizaram para ajudar a salvar vidas e o hemocentro recebeu 164 bolsas de sangue.

“A gente encerrou as festividades da Semana do Doador com o sentimento de gratidão por todas as pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para ajudar ao próximo. O povo cearense é muito solidário e é com a ajuda de cada um de vocês, voluntários, parceiros e incentivadores que o Hemoce consegue atender a demanda dos pacientes em mais de 450 unidades de saúde do estado. Então, nós só temos a agradecer pela solidariedade de todos”, comemora Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores.

Semana do Doador

A Semana do Doador Voluntário de Sangue é considerada o maior evento do Hemoce e acontece anualmente em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Quem esteve na sede do Hemoce, em Fortaleza, e nos hemocentros do interior do estado durante a semana de comemorações, participou de uma programação especial com show de humor, serviços de beleza e saúde e lanches especiais. Na Semana do Doador, o Hemoce lançou ainda um novo programa de fidelização para os voluntários em reconhecimento ao gesto regular: “Doador Mega Star”. Agora os doadores com mais de 25 doações receberão um bóton exclusivo do Hemoce como marca de doador regular.

Homenagens

No dia 23 de novembro, o Hemoce comemorou 35 anos de atendimento à população e realizou uma solenidade para homenagear doadores e parceiros que se destacaram no incentivo à doação de sangue. As homenagens foram em três categorias: Organização Cidadão, Troféu Hemocinho e Destaque na Doação de Sangue.

Troféu Hemocinho – Reconhecimento aos parceiros que ajudaram de alguma forma a promover a doação de sangue. Foram três homenageados este ano. A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Regional II, recebeu o troféu por viabilizar a instalação de um novo Posto de Coleta do Hemoce na Praça das Flores. Outro parceiro reconhecido foi a Caixa Econômica Federal, pelo apoio na divulgação de cartazes nas lotéricas do Ceará. O troféu também foi entregue ao Facebook Brasil por ter desenvolvido uma ferramenta que cadastra os doadores de sangue na rede social e permite que os hemocentros convoquem os voluntários para doar.

Organização Cidadã – Homenageia aqueles que, no mínimo, organizaram duas coletas de sangue no ano. Nove instituições foram reconhecidas por mobilizar a população para doar sangue: Aeris Energy, Cagece, Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Colégio Teleyos, Colégio Adauto Bezerra, Secretaria de Saúde de Cascavel, Secretaria de Saúde de Aquiraz, Universidade Paulista (UNIP) e Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Destaque na doação de sangue – Doadores de sangue e plaqueta também foram homenageados pelo voluntariado em ajudar a salvar vidas. Este ano, a solenidade destacou cinco doadores.: Isaac Alves da Silva (doador mais jovem 17 anos), Francisco Henrique Torres (doador de plaquetas com 90 doações), Francisco Darley Lima Souza (doador fidelizado no posto de coleta no IJF), Arabel Queiroz de Azevedo (doadora que chegou a idade limite para doar) e Damazo Costa Azevedo (doador representando doadores RH negativo).

Doe sangue

O sangue doado ao Hemoce é utilizado em transfusões, cirurgias, no tratamento de pacientes com câncer e nos atendimentos de urgência e emergência em todo o Ceará. Para ser um doador de sangue é preciso: estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50kg, ter entre 16 a 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e original com foto. Os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento para menores de 18 anos, disponível para download no site do Hemoce (www.hemoce.ce.gov.br).

