Hemoce inaugura posto de coleta na Policlínica Regional em Sobral

A população da região Norte do Ceará terá mais um local para doar sangue. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Hemoce, da rede pública do Governo do Ceará, inaugura nesta segunda-feira, 26, às 10 horas, um novo posto de coleta sanguínea. Quem passar pelo município de Sobral agora poderá doar sangue na Policlínica Regional Bernardo Félix da Silva, também da rede pública estadual. O posto de coleta do Hemoce atenderá às segundas-feiras, das 8 às 17 horas, na policlínica regional.

Além de doar sangue, os voluntários poderão se cadastrar para doação de medula óssea. Uma equipe formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem atenderá os candidatos. O posto tem capacidade para receber até 60 doações de sangue por dia. De acordo com o diretor do Hemoce Sobral, o novo espaço aproximará os doadores. “O posto foi instalado em um local estratégico para facilitar o acesso dos moradores dos bairros vizinhos, pois é uma região residencial, estudantil e industrial com uma população de cerca de 30 mil habitantes”, ressalta Régis Gomes, diretor do hemocentro de Sobral.

Além do posto de coleta na policlínica regional, os voluntários podem doar no Hemocentro Regional de Sobral que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. O sangue doado no Hemoce Sobral atende aos pacientes que necessitam de transfusão de sangue em 59 municípios da região Norte. Atuando há 26 anos no município, o hemocentro regional oferece também atendimento clínico e ambulatorial a pacientes com doenças hematológicas através de uma equipe multidisciplinar composta por hematologistas, assistente social, enfermeiros e farmacêutico.

Com informações do Governo do Estado