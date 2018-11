Hemoce promove Semana de Captação de Sangue

A partir dessa segunda-feira, 19, até domingo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realiza a Semana do Doador de Sangue. A coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágila Lima, falou ao jornalista Luzenor de Oliveira, na manhã desta segunda-feira, 20, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) sobre a importância da semana para o Hemoce.

A Semana do Doador de Sangue tem como objetivo homenagear os doadores e parceiros, voluntários na mobilização de incentivo e captação de doadores, e também sensibilizar a população para a doação de sangue como uma prática regular. Nágila destacou os serviços disponíveis à comunidade durante toda a semana de doação e falou de desafios e objetivos.

O jornalista Luzenor perguntou, ainda, como realizar a doação nos locais onde o Hemoce não está localizado, principalmente no Interior do Estado. A coordenadora de captação de doadores afirmou que além de Fortaleza, há hemocentros regionais nas cidades de Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte para atender os doadores que não podem vir à Fortaleza.

O Hemoce trabalha com reposição de estoque para essa época de final de ano, quando, por conta dos feriados, há uma grande demanda de sangue por parte da população. Quem não puder comparecer a semana nacional ainda poderá procurar as unidades de atendimento do Hemoce.

Acompanhe na íntegra a entrevista com a coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágila Lima: