Herança em Tauá: dívida com energia em setembro e outubro é de R$ 360 mil

O prefeito de Tauá, Fred Rego (DEM), foi a Brasília em busca de recursos e, ao retornar ao Município, encontra um dos primeiros relatórios sobre as dívidas do antecessor Carlos Windson (PR). Um dos maiores débitos é com a Enel e, somente nos meses de setembro e outubro, a dívida chega a R$ 360.000,00. Segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), Alverne Lacerda na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, definiu como difícil o quadro administrativo do Município de Tauá.

