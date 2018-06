Holandês Bjorn Kuipers será árbitro de Brasil x Costa Rica

O árbitro holandês Bjorn Kuipers será o encarregado de apitar a partida desta sexta-feira, 22, entre Brasil e Costa Rica pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, informou a Fifa.

Kuipers, de 45 anos, está em seu segundo Mundial, após ter dirigido três partidas da Copa de 2014 no Brasil. Na Rússia, ele já apitou o jogo entre Uruguai e Egito pelo Grupo A. A Fifa informou nesta quarta-feira, 20, que o holandês será assistido por seus compatriotas Sander Van Roekel e Erwin Zeinstra.

O Brasil estreou no Mundial com um empate decepcionante por 1 x 1 com a Suíça, enquanto a Costa Rica perdeu por 1 x 0 para a Sérvia. Jogadores brasileiros reclamaram da arbitragem no jogo de estreia da equipe na Copa, alegando que o gol de empate da Suíça, no começo do segundo tempo, foi marcado após empurrão do meia Zuber em Miranda dentro da pequena área.

Alguns jogadores pressionaram pela revisão da jogada pelo árbitro de vídeo, mas não houve revisão. Os brasileiros reclamaram também de um suposto pênalti em Gabriel Jesus. Na segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou um ofício à Fifa questionando os procedimentos adotados pelo sistema de árbitro de vídeo (VAR) no jogo contra a Suíça, questionando porque a “tecnologia não foi utilizada em lances capitais da partida”.

Com informações da Agência Reuters