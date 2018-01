Homem dispara contra passageiro que pulou catraca e mata duas pessoas dentro de ônibus em Fortaleza

Compartilhar no Facebook

Duas pessoas foram assassinadas a tiros dentro de um ônibus da linha 026 (Antônio Bezerra/Messejana). O crime aconteceu enquanto o coletivo estava passando pela avenida Frei Cirilo, na tarde dessa quinta-feira, 11, e ocorreu quando um homem pulou a catraca. O responsável pelos disparos, segundo informações preliminares de um policial militar, pensou que se tratava de um assalto e atirou contra o homem.

Uma mulher de 34 anos, identificada como Alexandra Assunção, também foi atingida na cabeça. O motorista do ônibus chegou a levá-la para o Hospital do Coração, mas ela não resistiu e morreu na unidade. A identidade da pessoa que efetuou os disparos ainda não foi revelada. Ele, inclusive, abandonou o ônibus próximo ao Hospital do Coração, conforme testemunhas relataram a policiais militares.

Com informações do G1 Ceará