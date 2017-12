Homem é preso ao tentar fugir com drogas no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal prendeu um homem, que tentava fugir com 2,3 kg de cocaína e 5,7 kg de maconha no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O homem de 30 anos, natural de Nova Xavantina (MT), desembarcava de voo de Manaus. A prisão aconteceu na última quinta-feira, 21, mas só foi divulgada neste sábado.

A droga foi identificada em fiscalização de rotina, quando as bagagens eram inspecionadas pelo Raio X. Os policiais identificaram sete pacotes com as drogas na bagagem de um passageiro.

O suspeito ainda tentou fugir para evitar o flagrante, mas foi capturado com o apoio do Batalhão do Raio da Polícia Militar do Ceará. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e ficará à disposição da Justiça. O mesmo poderá responder pelo crime de tráfico interestadual drogas.