Homem mata irmão durante aniversário de 85 anos do pai

Compartilhar no Facebook

Um suspeito assassinou o próprio irmão no domingo (7), durante a festa de aniversário de 85 anos do pai, em Aiuaba, município da região dos Inhamus, interior do Ceará. Segundo a polícia, o crime ocorreu após discussão entre o suspeito e a vítima na casa da família.

A briga começou quando um dos irmãos agrediu o outro com uma faca. O suspeito revidou e assassinou a vítima com um tiro na cabeça. A polícia conta que o idoso, pai dos envolvidos, presenciou o crime. O suspeito fugiu em uma moto. Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas e realizam buscas na região, mas, até agora, não conseguiram prender o suspeito. A delegacia de Aiuaba está investigando o caso.

Com informações do G1 Ceará