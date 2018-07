Homem morre carbonizado em Canindé

Um homem de 54 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 5, ao cair dentro de um forno de uma cerâmica na localidade de Renguengue na zona rural de Canindé.

Segundo informações o trabalhador foi identificado como José Maria Nogueira de Lima. O acidente ocorreu quando o mesmo colocava lenha no forno e acabou desequlibrando e caiu vindo a ter rapidamente seu corpo carbonizado.

Uma ambulância foi ao local mais a vítima já tinha vindo a óbito. O corpo foi levando para o IML de Canindé. A Polícia Civil vai investigar o caso.

*Com informação do correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima.