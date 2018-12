Homem suspeito de cometer roubos e furtos é preso pela Polícia Civil

Em mais uma ação de combate a criminalidade, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 2º Distrito Policial (2ºDP), realizou a prisão de um homem suspeito de cometer roubos e furtos nos bairros Aldeota e Meireles, em Fortaleza. Arma, drogas e munições foram apreendidas com o suspeito. O homem, identificado como Ramillo da Silva Rebouças Simão (25), foi preso na tarde dessa quarta-feira (12).

A ação teve início após um furto ocorrido no último sábado (8), quando o suspeito, com apoio de dois cúmplices, invadiu uma casa e roubou vários pertences. Depois que a vítima fez o registro na delegacia, policiais civis iniciaram diligências para levantar pistas que levassem aos autores do delito. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram a placa do veículo utilizado na ação. Por meio do registro do automóvel, os policiais levantaram o endereço de Ramillo.

A equipe do 2º DP foi até a Rua Conselheiro da Silva, no bairro Jardim Violeta, e avistaram Ramillo na porta da residência. Quando avistou os policiais, ele tentou empreender fuga, sendo perseguido e contido. No interior da casa do suspeito, os policiais encontraram um revólver, calibre.38, com seis munições. A arma foi reconhecida por uma das vítimas de roubo como sendo a arma utilizada em um dos crimes. Sobre um armário ainda foram localizados 20 gramas de crack, embalados em pequenas pedras, típico de droga destinada ao comércio de entorpecentes.

Na casa, ainda foram localizados apetrechos usados no fracionamento e embalagem de drogas, tais como: linha, sacos plásticos e balança de precisão. Em cima de um bebedouro foram encontrados quatro munições cal.12. Ao ser questionado sobre o material encontrado, Ramillo confessou a posse do material, alegando que a arma era para sua defesa e práticas criminosas e que a droga seria para o tráfico.

O suspeito também confessou ser o mentor do furto ocorrido dias atrás. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, pois a arma era roubada de uma empresa de segurança particular, e furto. As outras duas pessoas que também participaram da ação foram capturadas, sendo indiciadas, mas como o crime tinha acontecido há quatro dias, foram liberados, já que não tinha mais o flagrante.

Com informação do SSPDS