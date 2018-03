Homenagem: Naumi recebe, nesta segunda, título de cidadão fortalezense

O prefeito Naumi Amorim recebe nesta segunda-feira (12/3) uma importante homenagem. Ele ganhará o título de cidadão de Fortaleza. A honraria é concedida pela Câmara de Vereadores daquela cidade somente a personalidades que prestaram relevantes serviços ao município.

A concessão foi proposta pelo vereador Marcelo Lemos (PSL) e aprovada no Legislativo fortalezense em agosto do ano passado. A solenidade de entrega acontecerá no Plenário Fausto Arruda, às 19 horas. “O Naumi tem uma trajetória marcada pela busca constante de melhoria de vida”, justifica o parlamentar.

PERFIL

Nascido em Tauá, no Sertão dos Inhamuns, Naumi já foi engraxate, vendedor de frutas, galego e vendedor de balas antes de tornar-se empresário. Morou em uma comunidade rural em Parambu e em Goiás antes de retornar ao Ceará para instalar-se em Fortaleza e Caucaia.

Já foi deputado estadual e hoje é prefeito da segunda maior cidade do Ceará. Tem se notabilizado por ser um empreendedor de sucesso no setor privado e um administrador público que defende o diálogo com todas as correntes de pensamento e representatividade de Caucaia.

SERVIÇO

ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA

QUANDO: 12 de março de 2018, às 19 horas.

ONDE: rua Thompson Bulcão, nº 830, no bairro Patriolino Ribeiro, em Fortaleza.