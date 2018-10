Horário de verão só começa após segundo turno e não afetará urnas eletrônicas

Não é verdadeira a mensagem que circula no WhatsApp e nas redes sociais que diz que as urnas eletrônicas estariam programadas para adotar o horário de verão no segundo turno das eleições e, assim, não computariam os votos feitos depois das 16h no próximo domingo. De acordo com o governo federal, a mudança do horário de verão só valerá a partir do dia 4 de novembro, ou seja, uma semana depois do segundo turno das eleições.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva, tem mais informações sobre o assunto.

WELTON SILVA – HORÁRIO DE VERÃO NÃO AFETARÁ URNAS ELETRÔNICAS