Horários e funcionamento dos bancos para o final de ano

Quem utiliza serviços bancários precisa se atentar para os horários de funcionamento nesse final de ano. Nesta segunda-feira, 24, por conta da data natalina, as agência abrem em horário especial. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos só abrirão das 8h às 10h, e só voltam a funcionar nos dias 26, 27 e 28 de dezembro.

