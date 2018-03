Horizonte comemora a festa das árvores durante a semana

A Prefeitura de Horizonte realizará diversos eventos durante a Festa Anual das Árvores 2018 (FAA). Trata-se de uma iniciativa da SEMA em parceria com os municípios do estado do Ceará. O tema abordado este ano será: “Adote uma Árvore” e a espécie homenageada, símbolo do Ceará, foi a Carnaúba, que hoje sofre o risco de extinção por desmatamento.

Entre as ações previstas estão distribuição de mudas, exibição de filme, plantio de árvores nativas no açude de Aningas e plantio de um pé de carnaúba no estádio Domingão. A FAA de Horizonte é realizada em conjunto pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária e pela Secretaria Municipal de Educação até esta sexta-feira (23).

Com informação da A.I