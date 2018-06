Horizonte recebe mais de meio milhão em emenda do deputado Danilo Forte

A Prefeitura de Horizonte recebeu na última segunda-feira (25) repasses para custeio dos serviços de média e alta complexidade oferecidos à população por meio da rede pública de saúde. Os recursos, no valor de R$ 700 mil, são de emenda do deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE).

A iniciativa visa assegurar a manutenção dos hospitais locais, como também a aquisição de remédios, suprimentos e outros materiais. “Contribuir com a melhoria da qualidade no atendimento à saúde da população de Horizonte é nosso compromisso. Com a aplicação adequada desses recursos, os cidadãos sentirão reflexo positivo na hora de buscar as unidades de saúde”, diz Forte.

A emenda de execução obrigatória foi apresentada pelo parlamentar ao Orçamento Geral da União de 2018 e repassada pelo Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Horizonte.

Com informações Assessoria de Comunicação