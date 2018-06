Hortaliças estão 41,2% mais baratas na Ceasa de Maracanaú

Segundo informações da administração da Ceasa de Maracanaú, os preços de hortaliças caíram até 41,2% na Central de Abastecimento. Em uma semana, o valor da cebola e da pêra, por exemplo, que custava R$ 4,25 o quilo nessa quinta-feira, 14), hoje é comercializada a R$ 2,50 o quilo.

Também em queda, o preço da cenoura, que passou de R$ 3,25 para R$ 2,00 em uma semana, caindo 38,5%. Já a batata inglesa estava sendo vendida a R$ 3,20 o quilo na quinta-feira passada e hoje está comercializada a R$ 2,20 o quilo, tendo uma queda de 31,3% no seu preço. O preço do tomate caiu 30% da semana passada para hoje, saindo dos R$ 4,00 o quilo para R$ 2,80 nesta quinta-feira.

Boas colheitas

Para Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa-CE, o principal fator na queda do preço da cebola é o início de boas colheitas em várias regiões do Nordeste, principalmente a Bahia, nos municípios de Juazeiro, Lapão e Mucugê.

Também contribuindo para essas boas colheitas e consequente queda nos preços, a produção de cebola dos municípios pernambucanos de Cabrobó e Petrolina, além de uma boa contribuição do Rio Grande do Norte, por meio do município de Baraúna.

Ainda segundo Odálio Girão, a queda no preço da cenoura foi ocasionada pela boa produção da Bahia e Minas Gerais, em plena safra, gerando boas colheitas enviadas para o mercado local, ocasionando um bom abastecimento e excelente preço para comercialização.

A batata inglesa registrou uma excelente colheita em algumas regiões de Minas Gerais e Bahia, contribuindo com o abastecimento das capitais do Nordeste e preços baixos no mercado. Ele explica ainda que a boa safra do tomate no Espírito Santo e na Bahia, além da contribuição do Ceará com boa produção de tomates na região da Ibiapaba, puxaram a queda do preço do tomate.

Com informações G1