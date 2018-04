Hospital de Canindé terá novos recursos para compra de remédios e materiais hospitalares

Compartilhar no Facebook

Responsável pelo atendimento de mais de duzentos mil habitantes de seis municípios do interior do Ceará, o Hospital São Francisco de Canindé receberá reforço financeiro em 2018. Junto ao Ministério da Saúde, o deputado Danilo Forte (PSDB-CE) assegurou R$ 350 mil para que a unidade de saúde possa adquirir remédios e material de uso único como luvas, seringas e agulhas.

“Durante visita ao hospital filantrópico, acompanhado pelo presidente da unidade, frei Joãozinho Sannig, notei o esforço e o cuidado dos profissionais que relataram dificuldades em relação ao alto custo para manter o hospital. A garantia desse recurso é uma conquista”, comemora o parlamentar cearense.

No ano passado, quando a Santa Casa de Canindé, como é conhecido o hospital, teve a conta bloqueada pela falta de recursos para sanar dívidas com a União, Danilo Forte acompanhou a situação e destinou emenda de R$ 318 mil para auxiliar no custeio da instituição.

Com informações da Ascom