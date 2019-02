Hospital Municipal de Caucaia completa um ano reformado; pacientes e profissionais destacam melhorias

Posted on

Um dos maiores equipamentos da rede pública de saúde de Caucaia, o Hospital Municipal Abelardo Gadelha Rocha completa um ano com instalações reformadas e tem em pacientes e funcionários o reconhecimento da melhora no funcionamento.

A unidade conta hoje com 104 leitos, 26 dos quais foram entregues pelo prefeito Naumi Amorim em janeiro de 2018. “Nossa meta é melhorar cada vez mais. Os resultados são consequência do esforço de uma administração que tem como prioridade a saúde e o bem-estar da população”, declara o gestor.

O Hospital tem espaço clínico, cirúrgico e psiquiátrico. “A reforma foi extremamente relevante visto que existe uma grande necessidade da população. Favoreceu também a qualidade da assistência, que melhorou muito e colaborou para desafogar o atendimento. Uma estrutura melhor dá uma condição mais favorável para a equipe trabalhar e para que o paciente possa ter uma assistência mais qualificada”, avalia a diretora, Ademária Timóteo Rosa.

Cirurgião geral há quase 13 anos no Hospital, o médico Sérgio Marcelo avalia como positivo o funcionamento do equipamento após a reforma.

Acho que foi muito satisfatório e produtivo. A gente vê o usuário elogiando muito o aspecto físico do Hospital e da Emergência. Para nós, do setor de cirurgia, foi muito bom porque nossa sala ficou mais iluminada, bem refrigerada e isso significa conforto para pacientes e equipe.

Usuária do Hospital, a secretária executiva Camila Holanda, que sempre recorreu ao equipamento antes e após a reforma, mostra satisfação no atendimento.

Todas as vezes que vim sempre fui muito bem atendida. Hoje, não demora mais que uma hora para ser atendido. O diferencial é que a gente consegue fazer os exames na hora. O atendimento aqui é excelente, sintetiza.

A reforma também contemplou: ampliação da sala de reanimação, instalação de consultório de traumatologia, criação de farmácia climatizada, ampliação da ala exclusiva para administração de medicamentos, reestruturação da sala de observação – que conta com posto de enfermagem – e construção de salas para a realização de eletrocardiograma e endoscopia.



O laboratório do Hospital também passará por reforma para melhorar fluxos e oferecer mais conforto a pacientes e profissionais. O processo licitatório está em andamento para, em seguida, o prefeito assinar a Ordem de Serviço autorizando as obras. A SMS atua para concluir os trâmites até o fim do semestre.