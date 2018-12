Hospital Regional do Norte mantém certificação nacional em assistência segura ao paciente

Hospital terciário de referência para 55 municípios da Região Norte do Estado do Ceará, o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, da rede pública do Governo do Ceará, é reconhecido nacionalmente pela qualidade no atendimento e seguimento a protocolos que garantem a segurança do paciente. Na terça e quarta-feira, dias 4 e 5, o HRN recebeu a visita de avaliadores do Instituto Qualisa de Gestão (IQG), uma das instituições responsáveis pela certificação de saúde no Brasil.

Após análise das avaliadoras, o hospital se mantém como Acreditado Pleno Nível II, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A certificação é destinada a instituições que, além de atender aos critérios de segurança, apresentam gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades. Segundo o diretor de gestão estratégica do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Roger Valim, o hospital vive um “intenso movimento de melhoria para prestar cada vez mais um serviço de qualidade aos pacientes”.

A troca de experiência e o aprendizado são grandes benefícios do processo de certificação, segundo o diretor-geral do HRN, Daniel Hardy Melo. “Essas visitas trazem um aprendizado a mais porque resgatamos os apontamentos anteriores e podemos ver como evoluímos. Além disso, conseguimos resgatar engajamento e o fator motivacional para a equipe. Podemos agregar outras peças, outras lideranças ao serviço. Tudo isso somado reflete em uma melhor assistência e segurança do paciente”, avalia.

Os setores e serviços visitados no HRN pela equipe de avaliadores do IQG foram a Clínica Médica, Emergência Adulto, Obstetrícia, Agência Transfusional, UTI Adulto, UTI Neonatal, Farmácia, além do eixo pediátrico, atendimento cirúrgico e laboratório. O resultado foi positivo. “O Hospital Regional Norte conseguiu evoluir muito em relação à visita anterior. Esta é a última visita de manutenção. A próxima já é de recertificação”, explica Viviane Franco, líder da equipe de avaliadores do IQG.

Referência

O Hospital Regional Norte é o maior hospital do interior da Região Nordeste, com mais de 54 mil metros quadrados de área total. É referência no atendimento a casos de média e alta complexidade. Segundo hospital de nível terciário construído pelo Governo do Ceará no interior, desde 2013 o HRN atende a população de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas dos 55 municípios que integram a zona norte.

A estrutura de assistência do HRN é ampla, com atendimento 24 horas em urgência e emergência em diferentes especialidades, entre elas: cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia torácica, clínica cirúrgica, clínica médica, endoscopia alta, baixa e respiratória, neurocirurgia, otorrinolaringologia, radiologia, neonatologia, pediatria e obstetrícia. Referência para urgências e emergências pediátricas, clínicas e cirúrgicas adulta.

