Hospital Regional do Sertão Central abre processo seletivo para 140 vagas

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, da rede pública do Governo do Ceará, está com inscrições abertas para processo seletivo em 14 categorias. Ao todo, são 140 vagas distribuídas em áreas de nível médio e superior. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva e as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site, até o próximo dia 20 de janeiro.

São vagas para copeiro hospitalar; controlista de acesso; coordenador de departamento pessoal; enfermeiro estomaterapeuta; farmacêutico; farmacêutico clínico; médico anestesiologista; médico clínico; médico hematologista; médico infectologista; médico neurologista; médico neonatologista (terapia intensiva) e médico traumato ortopedista.

Conforme edital publicado em 29 de dezembro de 2018, a prova escrita será no dia 10 de fevereiro, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim e os locais e horários serão divulgados no site do Promunicípio.

Esse processo seletivo tem o objetivo de garantir a manutenção do quadro atual de colaboradores e é importante também na formação do cadastro de reserva para suprir as demandas que surgirem na abertura de novos serviços no hospital, conforme o contrato de gestão”, destaca a diretora de Gestão e Atendimento do HRSC, Alayanne Menezes.

No último mês de dezembro, o HRSC completou dois anos de atendimento à população e segue ampliando a assistência aos moradores da região. Atualmente, há 167 leitos de internação, em pleno funcionamento. Esse total corresponde a 71% dos leitos de internação, distribuídos nos setores de clínica médica, clínica cirúrgica, traumato ortopedia, AVC agudo, AVC subagudo, UTI adulto, unidade de cuidados especiais (UCE), neonatologia além de um centro cirúrgico geral.

Com informações Ascom HRSC