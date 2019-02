Hospital Regional do Sertão Central realiza campanha de doação de sangue nesta quinta

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, do Governo do Ceará, convida a população para um ato de solidariedade. Nesta quinta-feira, 21, o HRSC realizará campanha de doação de sangue das 7h30 às 14h30. Esta será a primeira do ano no Hospital.

“É muito importante essa captação de doadores que nós fazemos aqui no hospital. A nossa demanda de sangue está com o estoque baixo devido à necessidade que se apresenta cada vez mais na unidade”, afirma Daniel Rodrigues, coordenador de enfermagem da Agência Transfusional do HRSC.

A campanha será em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), unidade que também faz parte da rede pública do Governo do Ceará. Os voluntários, além de doarem sangue, poderão fazer o cadastro de doadores de medula óssea.

“Captar esse doador é captar vida. Cada doação que é feita é uma grande satisfação. Também destaco essa parceria com o Hemocentro de Quixadá. Juntos conseguimos prestar uma assistência de qualidade aos pacientes”, ressalta Daniel.

Entre janeiro de 2018 a janeiro de 2019, a Agência Transfusional do Hospital Regional do Sertão Central realizou mais de 1.000 transfusões sanguíneas. O agricultor Antônio Bento Queiroz, 55, é um dos beneficiados.

Residente em Quixadá, Antônio está internado no HRSC devido a uma disfunção renal e precisou receber quatro bolsas de sangue. “Eu também já doei o meu sangue. Agora estou recebendo. Estou me sentindo muito bem. Fico agradecido com quem se dispõe a doar”, afirma.

Seja um doador de sangue

Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. Para doar, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg e estar bem alimentado. Menores de 18 anos devem apresentar o Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal. O termo está disponível no site do Hemoce.

É necessário apresentar documento oficial com foto, original ou autenticado; evitar alimentos gordurosos até três horas antes da doação e ter doado sangue pela primeira vez até os 60 anos.

Intervalo para doação de sangue

– Homens podem doar sangue a cada 2 meses, até 4 vezes por ano;

– Mulheres podem doar sangue a cada 3 meses, até 3 vezes por ano.

com HRSC