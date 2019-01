Hospital Regional Norte abre processo seletivo para 140 vagas

O Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, do Governo do Ceará, está com inscrições abertas para o processo seletivo HRN 2018/49. Há oportunidades para profissionais de nível médio completo, nível superior assistencial não médicos e nível superior médicos. As inscrições podem ser realizadas no período até as 23h59 do dia 20 de janeiro, observado o horário local, por meio do link Processo Seletivo 2018/46.

É importante que o candidato faça sua inscrição online o mais breve possível, durante o período de inscrições. O valor das inscrições é de R$ 60 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

O Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, visa selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para vagas do quadro de funcionários do HRN, além das que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo, que é de um ano, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do resultado, segundo deliberação do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

A data provável para a realização das provas escritas é 10 de fevereiro. O gabarito preliminar e os cadernos de prova deverão ser divulgados no dia 11 de fevereiro, data provável também para a convocação da prova de títulos. A expectativa é de que os candidatos sejam convocados e realizem as entrevistas entre os dias 21 de fevereiro e 1º de março. A data provável para a divulgação do resultado final do processo seletivo é 16 de março.

Cargos e vagas

De nível médio, o edital contempla 10 vagas para auxiliar de manutenção, das quais nove são para ampla disputa e uma para Pessoas com Deficiência (PCD). Para bombeiro hidráulico também são 10 vagas, das quais nove em ampla disputa e uma para PCD. Os dois cargos têm salário base de R$ 1.305,36 para 44h semanais.

Em nível superior assistencial não médicos, há oportunidades para fonoaudiólogos com nove vagas para ampla disputa e uma PCD. O salário base é de R$ 3.252 com uma carga horária de 30h semanais. No nível superior médicos estão sendo selecionados médicos anestesiologistas, cardiologistas (especialidade em ecocardiografia), cirurgião geral, médico clínica médica – diarista, clínica médica-plantonista, médico endoscopia digestiva e nutrólogo. Todas as categorias contam com nove vagas para ampla disputa e uma PCD, carga horária de 24h semanais e salário base de R$ 7.137,31.

Há ainda seleção para médico emergencista adulto – eixo vermelho e emergencista infantil – eixo-vermelho, médico para sala de recuperação pós-anestesia e médico terapia intensiva adulto. Para os cargos, nove vagas para ampla disputa e uma PCD, carga horária de 24h semanais e salário base de R$ 7.976,28.

Serviço

Processo seletivo HRN

Inscrições online até 20 de janeiro de 2019

Quanto: R$ 60 (nível médio) e R$ 120 (nível superior)

Vagas: Nível médio (auxiliar de manutenção e bombeiro hidráulico). Nível superior assistencial não médicos (fonoaudiólogos). Nível superior médicos (anestesiologistas, cardiologistas – especialidade em ecocardiografia, cirurgião geral, médico clínica médica – diarista, clínica médica-plantonista, médico endoscopia digestiva, nutrólogo, médico emergencista adulto – eixo vermelho e emergencista infantil – eixo-vermelho, médico para sala de recuperação pós-anestesia e médico terapia intensiva adulto)

Salários: De R$ 1.305,36 a R$ 7.976,28 com diferentes cargas horárias de acordo com o cargo

COM GOVERNO DO CEARÁ