Hospital Regional Norte incentiva doação de sangue antes do carnaval

Promover um Carnaval Solidário e reforçar os estoques de sangue para o período é o principal objetivo da Campanha de Doação de Sangue do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, do Governo do Ceará. A mobilização ocorrerá na quarta-feira, 27, no ambulatório do HRN, das 8 às 18 horas. A expectativa é superar 100 bolsas de sangue.

“Apostamos na responsabilidade social, no compromisso de salvar vidas”, ressalta Iara Pinto, coordenadora do Serviço Social do HRN. Ela explica que a Campanha de Doação de Sangue existe há quase cinco anos. Neste ano, a mobilização contará com um novo apelo com a confecção de blusas padronizadas com nomes de colaboradores. O texto das camisas diz “Procura-se JOÃO para nos ajudar a reforçar os estoques de sangue”.

O desejo de salvar vidas impulsiona o gerente do Núcleo Administrativo Financeiro (NAF) do HRN, Alan Ochotorena, 36, a participar das Campanhas de Doação de Sangue do Hospital. “É uma das formas simples de fazermos o bem. Um pequeno gesto que tem o poder de salvar uma vida”, explica. Doador desde a época da faculdade, Alan já passou de dez doações e garante que sempre incentiva sua equipe a também participar das campanhas.

A iniciativa do HRN acontece em paralelo com a campanha “Folião que doa sangue, doa alegria” do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), do Governo do Ceará, que busca incentivar pessoas a doarem sangue durante o período que antecede o carnaval. Com o slogan “O bloco mais sangue bom que você vai participar”, a campanha pretende relembrar à população que antes de brincar o carnaval é importante ser solidário doando sangue.

Seja um doador de sangue

Uma doação de sangue é possível beneficiar até quatro pessoas, pois o sangue é dividido em diferentes componentes como: hemácias, plaquetas, plasma e outros. Para doar sangue, é necessário estar saudável, apresentar documento oficial de identidade com foto, pesar acima de 50 kg, estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos 4h antes da doação), ter entre 16 e 69 anos e estar descansado (ter dormido pelo menos 6h nas últimas 24h).

O intervalo de doação para homens é de dois meses (máximo de quatro doações em um ano) e para mulheres é de três meses (máximo de três doações no período de um ano).

Não pode doar sangue quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando e pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas.

Serviço

Campanha de Doação de Sangue do HRN

Dia: 27 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 8 às 18h

Local: Ambulatório do Hospital Regional Norte – Av. John Sanford, 1505 – Junco, Sobral

Informações: (88) 3677-9336

Com Sesa