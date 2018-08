I Festival de Atletismo para a Pessoa com Deficiência promove inclusão social em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), promoveu na manhã do último sábado, 11, um importante evento de promoção da inclusão social.

Em parceria com o Lions Clubs Internacional e Olimpíadas Especiais, a Pasta realizou o I Festival de Atletismo para a Pessoa com Deficiência. A competição acontecou no Estádio Municipal Raimundo Oliveira, o Raimundão, localizado no bairro Vicente Arruda. Participaram da disputa aproximadamente 80 atletas de diversas categorias. O evento foi aberto ao público.

Com informações da Prefeitura de Caucaia