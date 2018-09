I ForróCaps acontece nesta sexta na Jurema

O projeto Vidas Preservadas, ao qual a Prefeitura aderiu para traçar estratégias de prevenção do suicídio em Caucaia, promove nesta sexta-feira (21) mais uma ação da campanha Setembro Amarelo. Trata-se do I ForróCaps, que acontecerá no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II Davi Capistrano Filho, na Jurema.

A atividade começará às 10 horas, oferecendo à comunidade uma manhã de lazer, com banda de forró, lanches e roda de conversa sobre o tema. Tudo para levar mais informações e aproximar usuários dos profissionais que podem ajudar na prevenção ao suicídio. Esta é uma ação realizada pela Residência Interdisciplinar em Saúde da Escola de Saúde Pública.

No último dia 12, a Câmara Municipal de Caucaia sediou audiência pública pela valorização da vida. Outra ação realizada neste mês, dedicado à causa, foi o I Fórum de Prevenção ao suicídio com professores do sexto ao nono ano das escolas municipais.

Além disso, os servidores municipais de Caucaia estão sendo capacitados para multiplicarem em espaços e eventos da Prefeitura informações sobre prevenção ao suicídio. O objetivo dessa capacitação é levar o tema ao debate e proporcionar a elaboração de políticas públicas sobre essa que é considerada questão de saúde pública.

Ao final dessa capacitação, o município terá um plano, um projeto institucionalizado voltado para o transtorno mental, o sofrimento e o suicídio.

SERVIÇO

I FORRÓCAPS

QUANDO: 21 de setembro de 2018, às 10 horas.

ONDE: Caps Jurema (rua W Dezesseis, nº 17, Araturi).

Com informação da A.I