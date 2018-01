Ibama aplica R$ 32 milhões em multas no CE por crimes ambientais

Com o intuito de coibir crimes ambientais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do Ceará realizou 32 operações de fiscalização no Estado no ano de 2017, segundo balanço divulgado.

Ao todo, 805 autos de infração foram registrados em 103 municípios cearenses, entre eles por animais silvestres e pescados apreendidos, além de áreas embargadas por desmatamento e queima irregular. As violações resultaram em mais de R$ 32 milhões em multas. No ano de 2016, apesar de terem sido realizados 1.433 autos de infração em 132 municípios, pouco mais de R$ 20 milhões foram aplicados.

De acordo com o superintendente do Ibama, Herbert Lobo, essa variação é atribuída à eficiência com os instrumentos de fiscalização. Ele afirma que conseguimos gerar R$ 12 milhões a mais com menos autos de infração. Isso é reflexo do trabalho com mais inteligência e geoprocessamento para identificar as áreas com constante desmatamento.