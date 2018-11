IBGE aponta que 1 em cada 4 desempregados procura trabalho há 2 anos ou mais

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram que 1 em cada 4 desempregados brasileiros procura emprego há mais de 2 anos.

Dentre os 12,5 milhões de desempregados no país no 3º trimestre de 2018, 3,197 milhões estavam nesta condição há 2 anos ou mais. Este número bateu novo recorde histórico e corresponde a 25,6% do total de desempregados do país e um acréscimo de 350 mil pessoas em 1 ano. No 2º trimestre, eram 3,162 milhões, ou 24% do total.

Os números do IBGE mostram que também aumentou o número de brasileiros que procuram emprego há menos de um mês, ao passo que caiu o daqueles que buscam uma vaga há mais de 1 mês e há menos de 2 anos.

No Brasil, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre encerrado em setembro, atingindo 12,5 milhões de brasileiros.

O número de pessoas desalentadas (que desistiram de procurar emprego) ficou estável em relação ao trimestre anterior, atingindo 4,78 milhões de pessoas. Os estados com o maior número de desalentados são Bahia (794 mil pessoas) e Maranhão (523 mil).

No 3º trimestre de 2018, o rendimento médio dos trabalhadores foi estimado em R$ 2.222, o que segundo o IBGE representa uma estabilidade tanto em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 2.229) como em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.208).

13 estados e o DF têm desemprego acima da média do país

O Nordeste apresenta as maiores taxas de desemprego (14,4%). O Ceará registrou um índice de desemprego de 10,6%. O índice é menor que a média nacional de 11,9%.

Em 21 das 27 unidades da federação, a taxa de desemprego permaneceu estável em relação ao segundo trimestre, segundo o IBGE. O único estado que registrou alta foi Roraima, onde a taxa passou de 11,2% para 13,5%.

Dezoito estados e o DF, entretanto, ainda têm taxas de dois dígitos, e em 14 unidades da federação a taxa superior à da média nacional (11,9%).

As maiores taxas de desocupação estão no Amapá (18,3%), Sergipe (17,5%) e Alagoas (17,1%). As menores em Santa Catarina (6,2%), Mato Grosso (6,7%) e Mato Grosso do Sul (7,2%).

A taxa de desemprego do Estado de São Paulo, maior economia do país, recuou de 13,6% no 2º trimestre para 13,1% no 3º trimestre.

Taxa de desemprego por estado:

Santa Catarina: 6,2%

Mato Grosso: 6,7%

Mato Grosso do Sul: 7,2%

Rio Grande do Sul: 8,2%

Rondônia: 8,6%

Paraná: 8,6%

Goiás: 8,9%

Minas Gerais:9,7%

Tocantins: 9,8%

Ceará: 10,6%

Paraíba: 10,7%

Pará: 10,9%

Espirito Santo: 11,2%

Brasil: 11,9%

Piauí: 12,3%

Distrito Federal: 12,6%

Rio Grande do Norte: 12,8%

Acre: 13,1%

Amazonas: 13,1%

São Paulo: 13,1%

Roraima: 13,5%

Maranhão: 13,7%

Rio de Janeiro: 14,6%

Bahia: 16,2%

Pernambuco: 16,7%

Alagoas: 17,1%

Sergipe: 17,5%

Amapá: 18,3%

Na análise por região, o Nordeste apresenta as maiores taxas de desemprego (14,4%). A Região Sul teve a menor taxa (7,9%). Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste registraram taxas de 12,5% e 9,5%, respectivamente.

Trabalho com carteira e informal

No 3º trimestre de 2018, 74,1% dos empregados no setor privado tinham carteira de trabalho assinada, contra 75,3% no 3º trimestre de 2017. Os estudos com os maiores percentuais foram Santa Catarina (88,4%), Rio Grande do Sul (82,8%) e São Paulo (81,1%), e as menores ficaram com Maranhão (51,1%), Piauí (54,1%) e Paraíba (54,9%).

Já p trabalho sem carteira assinada cresceu 4,7% em relação ao trimestre anterior. Frente ao 3º trimestre de 2017, esse aumento foi de 5,5% (601 mil pessoas a mais). As maiores proporções de trabalho foram observadas no Maranhão (48,9%), Piauí (45,9%) e Paraíba (45,1%), e as menores foram em Santa Catarina (11,6%), Rio Grande do Sul (17,2%) e (18,9%).

Com informações do G1