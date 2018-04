Ibope: 72% dos brasileiros reprovam Governo Temer

Compartilhar no Facebook

Uma pesquisa do Instituto Brasileiros de Opinião Pública e Estatística (Ibope) divulgada nesta quarta-feira, 20, aponta que o governo do presidente Michel Temer é reprovado por 72% dos brasileiros. 5% diz considerar a gestão Temer como “ótima” ou “boa”.

Na última pesquisa do Ibope sobre avaliação do governo, feita em dezembro, 74% o consideravam “ruim/péssimo”; 19%, “regular”; e 6% avaliavam como “bom/ótimo”. O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi realizado entre os dias 22 e 25 de março e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios.

A pesquisa foi feita antes da deflagração pela Polícia Federal da Operação Skala, que prendeu amigos do presidente. O nível de confiança da pesquisa divulgada nesta quarta, segundo a CNI, é de 95%, o que quer dizer que, levada em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Com informações G1