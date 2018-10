Ibope: Bolsonaro cai 2 pontos percentuais e fica com 57%; Haddad sobe 2 e fica com 43%

A pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência a pedido da TV Globo e do jornal O Estado de S. Paulo, mostra que Jair Bolsonaro (PSL) caiu dois pontos percentuais com relação ao levantamento anterior, mas segue à frente no segundo turno da disputa pela Presidência da República com 57% dos votos válidos (tinha 59%), enquanto Fernando Haddad subiu dois pontos percentuais e atingiu 43% (eram 41%). O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

Considerando os votos totais, Jair Bolsonaro tem 50% das citações (eram 52%) e Fernando Haddad, do PT, alcança 37% das menções entre os eleitores brasileiros (mesma intenção de voto verificada anteriormente). Aqueles que declaram votar em branco ou anular o voto somam 10% e os que não sabem ou não respondem totalizam 3% (eram 9% e 2%).

Na semana decisiva os petistas apostam em duas frentes para tirar votos de Bolsonaro, a denuncia de que empresários estariam financiando fake news em favor do candidato do PSL e a fala do filho de candidato, Eduardo Bolsonaro, que fez criticas ao Supremo Tribunal Federal.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e foi realizada entre domingo e esta terça-feira. Foram entrevistados 3.010 eleitores e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-07272/2018

.