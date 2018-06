Ibope: Doria tem 19%, Skaf, 17%, e França, 5%, na disputa pelo Governo de SP

O Ibope divulgou nessa sexta-feira, 29, as intenções de votos do eleitor de São Paulo para o cargo de govenador do Estado. No levantamento, o ex-prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB), aparece à frente com 19% das intenções de voto, seguido pelo pré-candidato do MDB, Paulo Skaf, com 17% das menções. Márcio França (PSB) e Luiz Marinho (PT) têm, respectivamente, 5% e 3% das intenções. Os eleitores paulistas que pretendem votar branco ou nulo somam 38% dos entrevistados.

Projeções de segundo turno

Em projeções para um segundo turno eleitoral, Doria lidera em quase todos os cenários em que aparece. Contra o atual governador, Márcio França, o tucano tem 34% das intenções de voto enquanto o pré-candidato do PSB possui 25% das menções. Na projeção com o pré-candidato Luiz Marinho, Doria soma 36% dos votos contra 23% do petista.

Já no cenário com Doria e Paulo Skaf, o tucano não seria eleito. Ele tem 29% das intenções de voto do eleitorado paulista contra 33% do candidato emedebista. Em projeções sem o tucano, Márcio França venceria com 25% dos votos contra 23% de Luiz Marinho. Paulo Skaf lidera as intenções de voto no segundo turno contra os dois pré-candidatos. Em um cenário com França, Skaf tem 40% das intenções contra 19% do atual governador. Já em uma disputa com Marinho, o emedebista lidera com 41% das menções contra 18% das intenções de voto no petista.

Nível de rejeição

João Doria lidera o nível de rejeição do eleitorado paulista. O tucano foi citado por 39% dos entrevistados como candidato no qual não votariam. Paulo Skaf está em segundo lugar com 30% de rejeição. Já Marinho foi rejeitado por 20% dos eleitores e o atual governador, Márcio França, por 18% do eleitorado.

Candidatos conhecidos

A pesquisa realizada pelo Ibope também revelou o nível de conhecimento dos eleitores sobre os pré-candidatos da disputa. João Doria é o mais conhecido do eleitorado: 56% das pessoas dizem conhecer o ex-prefeito de São Paulo. Paulo Skaf é conhecido por 47%, seguido por Márcio França (24%) e Luiz Marinho (22%). Os pré-candidatos menos conhecidos dos eleitores são Alexandre Zeitune, desconhecido por 89% dos entrevistados; Rogerior Chequer, por 86%; Professora Lisete Aleraro, por 88%; e Rodrigo Tavares, não reconhecido por 83% dos eleitores.

Administração atual

Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados consideram a gestão do atual governador de São Paulo, Márcio França, como regular; 31% consideram ruim ou péssima e apenas 10% acreditam que sua administração seja ótima ou boa. Do total, 18% não souberam ou não responderam. A gestão de França foi desaprovada por 49% dos entrevistados e aprovada por 28%. Já a confiança do eleitorado no atual governador é de 21%, contra 65% que não confiam em sua gestão.

Senado

Para o Senado, Eduardo Suplicy (PT) aparece com 29% das intenções de voto. José Luiz Datena (DEM) surge na sequência com 23%, seguido por Marta Suplicy (MDB), 22%, Mario Covas Neto (PODE), 14%, Major Olímpio (PSL), 10%, José Aníbal (PSDB), 5%, Ricardo Tripoli (PSDB), 5%, Jilmar Tatto (PT), 3%, Joice Hasselmann (PSL), com 2%, Educador Daniel Cara (PSOL), 2%, Silvia Ferraro (PSOL), 2% e Jair Andreoni (PRTB), 1%. Christian Lohbauer (NOVO) não pontuou. Aqueles que citaram apenas um candidato somam 14%. Brancos e nulos são 53%. Não sabem ou não responderam somam 15%.

Em outro cenário testado para senador por São Paulo – com Cauê Macris (PSDB) e sem Ricardo Tripoli (PSDB) -, Eduardo Suplicy (PT) aparece com 29% das intenções de voto, seguido por José Luiz Datena (DEM) com 23%, Marta Suplicy (MDB), 22%, Mario Covas Neto (PODE), 14%, Major Olímpio (PSL), 11%, José Anibal (PSDB), 5%, Jilmar Tatto (PT), 4%, Joice Hasselmann (PSL), com 3%, Jair Andreoni (PRTB), 2%, Educador Daniel Cara (PSOL), 2%, Silvia Ferraro (PSOL), 2% e Cauê Macris (PSDB), 1%. Christian Lohbauer (NOVO) não pontuou. Aqueles que citaram apenas um candidato somam 15%. Brancos e nulos são 53%. Não sabem ou não responderam somam 14%.

Interesse pelas eleições

A pesquisa também revelou que 36% dos entrevistados afirmaram ter nenhum interesse pelas próximas eleições. Outros 24% têm muito interesse; 22% disseram ter pouco interesse pelo assunto, enquanto 17% afirmam ter interesse médio – 1% não sabem ou não responderam.

Sentimento em relação ao Brasil

Dos eleitores consultados pela pesquisa, 59% dizem que estão preocupados com o Brasil. Outros 55% disseram estar indignados com o País. Já 34% assinalaram estar tristes, 29% com medo, 13% esperançosos. Somente 2% declararam sentimento de alegria com relação ao Brasil, 1% diz estar entusiasmado e outro 1% orgulhoso. Por fim, 1% não declarou nenhum sentimento e 2% não sabem ou não responderam.

A pesquisa

O Ibope entrevistou 1008 eleitores entre os dias 23 a 26 de junho. A margem de erro máxima estimada é de três pontos percentuais, para mais ou ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa foi contratada por Companhia Rio Bonito Comunicações. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº SP- 06856/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob protocolo Nº BR-03598/2018

Com informações Uol Noticias